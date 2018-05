Alejandra Baigorria enfureció y discutió acaloradamente con reportero [VIDEO]

Una pregunta despertó la furia de la modelo e integrante de 'Esto es guerra' , Alejandra Baigorria . Ella salía del concierto de Barrio Latino cuando un reportero de 'Válgame Dios' le preguntó por su misterioso acompañante que apareció en un video difundido por Brenda Carvalho , pero la 'rubia de Gamarra' no reaccionó de la mejor manera.

Al ser consultada por el joven con quien se vio abrazada, ella se puso a la defensiva y respondió: "¿Estás afirmándolo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No, no, no, ¿lo están afirmando? Enséñame tus pruebas ahorita. A ver vamos a grabarte".

No le bastó con encarar al reportero, también sacó su celular y comenzó a grabarlo, pues lo amenazó con demandarlo por difamación. Otro periodista se metió aclarando que solo se trataba de una pregunta y no una afirmación con lo que puso paños fríos.

BRENDA LO CUENTA TODO



Sin ninguna intención de molestar a Alejandra Baigorria, la brasileña reveló unas cuantas indiscreciones sobre la supuesta nueva pareja de la empresaria. Ella había sido quien subió el video donde se ve a Ale con su acompañante y habló sobre ellos pensando que era público.

"Me encantó (el acompañante de Baigorria), me puse muy feliz, muy contenta por ella porque la veo linda. Es un momento delicioso que tiene que aprovechar para apachurrar y mostrar: 'mira a mi marido'", dijo la siempre risueña Brenda Carvalho.