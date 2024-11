"COMPETENCIA DESLEAL": Alejandra Baigorria defiende su perfume y anuncia acciones legales

No se quedará con las manos cruzadas. Alejandra Baigorria anunció que tomará acciones legales contra detractores por críticas a su perfume. Como se sabe, este nuevo producto de belleza ha generado mucho interés entre sus seguidores.

PUBLICIDAD

Ante ello, Joaquín Cisneros, experto en fragancias, criticó la calidad del perfume. "Dice 'agua de perfume', pero no es. Yo lo considero como colonia porque se evapora muy rápido y yo ya no tengo el olor acá… no hay que vender cantidad, sino calidad”, declaró en ‘Todo se filtra’.

“Lo que veo profesionalmente es la venta del envase, es bonito, y el llavero, pero si tengo que calificar el perfume, del cero al diez, le pongo -1″, aseveró.

Aunque Alejandra guardó silencio por unos días, no dudó en pronunciarse: “Los abogados de la empresa con la que hice el perfume estamos haciendo una evaluación a ver cómo se va a proceder con esto, porque en realidad es competencia desleal”, respondió para 'Amor y Fuego'.

La empresaria señaló que Cisneros criticó su perfume debido a que cuenta con una tienda de ese mismo rubro: “No puede ser que a estar alturas entre peruanos nos chanquemos. ¿Cómo un peruano puede chancar a una peruana que está saliendo adelante, que está sacando un emprendimiento?”.

PUBLICIDAD

“Lo tomo de quien viene, lo que si me duele es ver que cuando un peruano está surgiendo viene otro del mismo rubro, pero miras al costado y en vez de enfocarte en mejorar para ganarle a la competencia, hace competencia desleal porque así se llama en Indecopi”, señaló.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO