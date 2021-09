La integrante de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria reveló que el productor del reality de competencia Peter Fajardo, también lloró por la reconciliación que protagonizaron, la semana pasada, Melissa y Tepha Loza.

“Lo que pasó con Melissa y Tepha nadie se esperaba hasta el mismo productor, que me va a matar por decirlo, lo he visto llorar, se ha sacado la mascarilla para limpiarse las lágrimas y nuestro productor no llora por nada. Y lloró porque de verdad, esto para nosotros por dentro lo hemos vivido, la tensión entre las dos los sentimos día a día”, señaló Alejandra Baigorria para las cámaras de ‘Estás en todas’.

La guerrera se animó a contar los entretelones de la reconciliación de las hermanas Loza y reconoció que ella fue testigo del sufrimiento de Melissa durante la etapa en la que no se hablaba con Tepha debido a que competen camerino.

“Para mí fue importante ver el amiste de Tepha con Melissa, comparto camerino con Melissa, las quiero a las dos. Tengo una relación muy cercana con Melissa, la he visto sufrir, llorar por su hermana. (En el reality cuando Melissa estaba hablando sobre Elías Montalvo) La vi llorar a Tepha y le dije si tienes que irla a abrazarla anda, no tengas miedo y Tepha fue...Mi piel estaba de gallina”, contó Alejandra Baigorria.

“Mucha gente no sabe que comparto camerino con Melissa, la he visto sufrir, luego las vi con otro brillo y dije: ‘Dios mío, gracias por esto’. De lo negativo que pasó en este terrible accidente salieron cosas muy positivas y fue un programa que nos conmovió. Los chicos que realmente no lloran y lloraron... Creo que toda la gente en su casa vivió eso y sí eso ayuda a que la gente pueda cambiar ese rencor y decir te quiero, está cumplida nuestra misión”, añadió la joven empresaria.

