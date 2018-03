Alejandra Baigorria confirmó que su corazón ya tiene dueño [VIDEO]

La integrante de ' Esto es guerra ', Alejandra Baigorria confirmó que su corazón ya tiene dueño durante una entrevista para el programa ' En boca de todos'.

"A mí no me gusta hablar mucho del tema del corazón o del amor. Pero estoy feliz, tranquila y súper contenta... A veces la felicidad no tienes que mostrarla ni en fotos ni videos", contó Alejandra Baigorria, tras precisar que su nueva pareja no es del medio artístico.

La 'guerrera' agregó que "cuando uno vive una felicidad real, no necesita tratar de demostrarla ni enseñarla porque, a veces, mientras más muestras es de lo que más careces".

Además, Alejandra no sorprendió a los conductores de 'En boca de todos' al confesar que ha besado muchos sapos y uno de ellos fue Guty Carrera, a quien quisiera borrar de su vida amorosa.