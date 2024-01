En una reciente declaración, Alejandra Baigorria ha abordado el ampay que involucra a Christian Domínguez y Mary Moncada. La empresaria y exparticipante de realities expresó su opinión sobre la situación que ha captado la atención de la prensa y el público.

Después de su visita a ‘Esto es Guerra’, Baigorria señaló que nunca compartió la personalidad de Christian Domínguez. Asimismo, se refirió sobre la relación que mantuvo el dueño de ‘La Gran Orquesta Internacional’ con Vania Bludau.

“Lo conozco, pero nunca compartí su personalidad. Desde que estuvo con Vania (Bludau) me di cuenta de muchas cosas que, para mí, no están bien porque no es la primera persona que lo hace. Ya es un patrón que debería evaluarse o revisar porque ir haciendo daño a la gente o haciendo hijos por ahí, no me parece”, declaró Alejandra a ‘Más Espectáculos’.

Se conoce que Domínguez tiene tres hijos, nacidos de sus vínculos con Melanie Martínez, Karla Tarazona y Pamela Franco. Sus relaciones con estas mujeres concluyeron entre rumores de infidelidad.

Por eso, Alejandra sugirió a Christian someterse a una vasectomía, ya que cree que los hijos son quienes más padecen en este tipo de circunstancias: “Que se haga la vasectomía de una vez (…) con un hijo es más complicado, siento que lo más importante es la niña y creo que Pamela es lo que quiere proteger. No importa ella, lo que quiere ella es proteger a su hija”, expresó.









