Alejandra Baigorria sorprendió a sus compañeros y conductores de “Esto es Guerra” luego que revelara que su marca de ropa tendrán un espacio en cuatro tiendas por departamento.

“Alejandra estamos muy orgullosos de ti, ella empezó con su marca después de doce años trabajando fuerte en Gamarra, y ahora podemos ver a Alejandra Baigorria en tienda por departamento. Le han pedido que esté en cuatro tiendas. Espectacular”, dijo la conductora de EEG.

La integrante del reality tomó la palabra y envió un mensaje alentador a todos los emprendedores que se han tenido que reinventar a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Para todos los emprendedores que nos ven, no es fácil, yo he perdido mucho, pero hay momentos en los que se gana y los que ganamos somos los que no nos rendimos, les mando un beso a todos esos emprendedores que por la pandemia tuvieron que reinventarse, así es la vida, vamos adecuándonos”, dijo la modelo.

En ese sentido, la empresaria recordó cómo fueron sus inicios en Gamarra. “Empecé con una tienda en Gamarra, pintaba con mi mamo y tres clavos, así empecé hace doce años”, comentó.

Said Palao intervino e enfatizó que el nuevo logro de Alejandra responde a todo su empeño y dedicación.

“No solo la admiro y estoy orgulloso por sus logros, sino por el empuje que ha venido haciéndolo desde hace muchos años, este es un merito de todo lo que viene luchándola, reinventándose. Yo estoy orgulloso de ella antes de que logre algo porque sé que esto es fruto de su esfuerzo, es una chica digna de admirar”, dijo Palao emocionando a su pareja.

