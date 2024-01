Alejandra Baigorria rompió su silencio y se pronunció sobre el ingreso de Macarena Vélez como nuevo jale de ‘Esto es Guerra’, reality donde la modelo se reencontró con su expareja Said Palao.

La empresaria de Gamarra le restó importancia a la chica reality y dijo que no le incomoda que se haya tomado el tiempo de felicitarlo sólo a él por su compromiso.

“A uno le molestan las cosas que son importantes o relevantes, yo llevo con Said más de tres años de relación, estamos comprometidos, vivimos juntos, las otras cosas ya fueron. Simplemente es la ex y nada más. Said me contó que se le acercó en el programa y que lo felicitó”, sostuvo la rubia para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Sobre el juego del reality en la que Macarena eligió a Said Palao para ponerlo a prueba con adivinanzas, Alejandra Baigorria consideró que la modelo solo está tratando de figurar en el programa, en ese sentido, le advirtió que mientras no le falte al respeto todo marchará bien entre ambas.

“En realidad es parte del juego y yo tengo que salvar a la producción (…) porque cada uno tiene su propia elección, si ella lo eligió, bueno ella sabrá lo que hace. Hay momentos en que uno entra en desesperación, pero hay que entenderla ella está buscando tratar de figurar y yo entiendo. Mientras no cruce la raya, yo estaré tranquila ”, añadió la empresaria, quien asegura que ahora está enfocada en la organización de su matrimonio.









