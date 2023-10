Alejandra Baigorria volvió a sacar cara por Said Palao luego que se conociera que fue ella quien se endeudó con un millonario préstamo en el banco para pagar su nuevo departamento, el cual compartirá con el integrante de ‘Esto es Guerra’.

La ‘combatiente’ se mostró indignada y aclaró que su novio no sólo colaborará con los gastos del hogar, sino también la ayudará a pagar la hipoteca de su lujoso inmueble ubicado en Miraflores.

“Lo voy a explicar por única vez, es un hogar de los dos porque los dos vamos a vivir ahí, a nadie le importa a nombre de quién está o si yo pagué el 30, 40 o 50%, no importa, es algo de él y mío. Obviamente yo dije que sí, que compartíamos gastos y que también es su hogar porque la decoración y todo lo que hemos implementado en esa casa, que sí ha costado su esfuerzo, ha sido mitad mitad”, comentó la empresaria de Gamarra.

“Me da cosa tener que explicarlo pero es parte de, y el alquiler, porque no es que yo pagué el departamento al cash, yo tengo un préstamo en el banco y está hipotecado, ese alquiler que es mes a mes, que es lo que yo tengo que pagarle al banco, Said va pagar la mitad porque vive ahí, siendo que ese departamento aún no es suyo”, agregó la chica reality.

Asimismo, dijo que en el peor de los casos, Said Palao es quien perdería más si su relación llega a su fin ya que el departamento figura a su nombre pese a que él también contribuye con los gastos que generó su adquisición.

“Él pierde más que yo, pero qué cólera tener que explicar que Said me ayuda en la mitad del alquiler, que al final es la casa para mí, y que él va pagar la mitad de todos los gastos de la casa, que compartimos los dos y también ha pagado la mitad de la decoración, de la piedra, del televisor, de todo en la casa”, acotó Ale Baigorria.