Alec Baldwin rechaza convertirse en el padre de Batman

Muchos fanáticos de DC estaban celebrando la participación de Alec Baldwin en la nueva película del Joker. Pero la alegría duró poco porque el actor tuvo que rechazar el papel por algunos problemas en su agenda.



"Ya no voy a hacer esa película", manifestó el actor a USA Today y explicó que todo se debe por tener otros proyectos pendientes.



Fue el lunes que el medio especializado Deadline aseguró que Alec Baldwin interpretaría a Thomas Wayne, el padre de Batman, en una nueva aventura cinematográfica de DC Comic relacionada con el Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix.



La película se centrará en el origen del Joker. Como se recuerda, el máximo villano del universo de Batman fue interpretado por Jack Nicholson, Jared Leto y Heath Ledger, este último ganó un Oscar póstumo a mejor actor por su exquisito trabajo en "The Dark Knight" (2008).



La película del Joker estará dirigida por Todd Phillips, autor de la trilogía de comedias compuesta por "The Hangover" (2009), "The Hangover Part II" (2011) y "The Hangover Part III" (2013).



La cinta también contará con la participación de actores de la talla de Robert De Niro, Marc Maron y Zazie Beetz.