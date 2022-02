Alec Baldwin narra en un podcast el repentino descalabro de una de las galerías de arte más antiguas y más relevantes de Nueva York, Knoedler, el primer proyecto destacado en el que se involucra el actor después del tiroteo accidental durante un rodaje de “Rust”, en el que falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins.

La serie, “Art Fraud”, contará con ocho capítulos y estará producida por El Dorado Pictures, propiedad del intérprete, junto con Cavalry Audio y iHeartRadio. Escrito por el periodista de Vanity Fair Michael Shnayerson, el podcast detallará la historia del fraude de Knoedler Gallery, fundada en 1846 y que representó a algunos de los artistas más importantes de la ciudad pero que terminó cerrando sus puertas repentinamente en 2011 tras saberse que numerosas obras que había vendido eran copias.

El destino de la conocida galería cambió de rumbo cuando comenzó a trabajar con una mujer que inicialmente ofreció venderles piezas del maestro del expresionismo abstracto Mark Rothko, y que después, durante sus 17 años de relaciones comerciales, les vendió más de 40 supuestas obras de Robert Motherwell, Willem de Kooning y Jackson Pollock, que en total generaron unos 80 millones de dólares.

Las obras, sin embargo, eran falsas, y habían sido pintadas por un desconocido artista de origen chino desde el garaje de su residencia en el distrito neoyorquino de Queens. La escandalosa historia de Knoedler, que cerró sus puertas en 2011 tras destaparse el entramado, ya fue objeto de un documental de Netflix de 2020, “Made You Look: A True Story About Fake Art”.

El propio Baldwin ha estado involucrado en la falsificación de obras de arte, puesto que en 2017 ganó un juicio contra la propietaria de una galería, Mary Boone, por una pieza falsa de la artista contemporánea Ross Bleckner.

“Art Fraud” será lanzado el 1 de febrero, e incluye entrevistas que salen a la luz por primera vez con el autor intelectual del fraude.

