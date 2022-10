Más juntos que nunca. Ale Venturo pasó por alto el ampay protagonizado por Rodrigo Cuba y una jovencita en Piura, en el que se podía ver a ambos bailando muy pegados, mientras el futbolista le besaba el cuello. A solo unos días de haberse difundido el video, el ‘Gato’ consiguió el perdón de la madre de su futuro bebé, así lo confirmó la empresaria a través de su cuenta de Instagram, red social en la que publicó una foto junto al pelotero de Sport Boys, la misma que minutos después fue compartida por el jugador.

Sin embargo, esta no fue la única señal que dejó sobre su reconciliación. La amiga de Natalie Vértiz también compartió un mensaje con el que señalaría la razón por la que se dio el perdón.

“Consigue a alguien que diga ‘por favor, vamos a arreglar esto’. No a alguien que diga ‘bien, es tu elección’”, fue el mensaje compartido por Venturo. Si bien en esta ocasión no etiquetó a Cuba, con esta imagen estaría evidenciando que él dio el primer paso para arreglar las cosas entre ambos.

Mensaje del perdón. (Captura: Instagram de Ale Venturo)

Melissa Paredes opina sobre el ampay

Tilsa Lozano fue la encargada de preguntarle a Melissa Paredes si estaba al tanto del ‘ampay’ que recientemente protagonizó su expareja Rodrigo Cuba, quien fue captado bailando cariñosamente con una joven en una discoteca en Piura, pese a que tienen una relación con Ale Venturo que está embarazada.

“¿Has visto el ‘ampay’ de un encapuchado por ahí? Porque parece que si vas encapuchado pasas caleta”, fue la consulta de la ex ‘vengadora’ en clara referencia a las comprometedoras imágenes del futbolista del Sport Boys.

La participante del ‘Gran Show’ no sólo confirmó que vio el ‘ampay’ del padre de su hija, sino que hizo referencia a que el tiempo le está dando la razón ya que el futbolista no es la persona que aparenta ser.

“¿Cómo era el refrán? Líbrame de las aguas mansas… Yo me he dado cuenta de algo que pasa muchísimo y es que el machismo en este país es abismal. ¡Dios Santo, ya no hay nada que hacer!”, sentenció.

