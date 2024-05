Aldo Miyashiro estrenó su nueva obra teatral, “El Principito” y los medios de comunicación acudieron al Teatro Segura para cubrir el evento y también hacerle preguntas sobre su reciente relación con la actriz Gia Rosalino.

Al ser felicitado por su nueva relación, Miyashiro inicialmente se negó a hablar del tema, aunque luego comentó que su “nueva saliente” probablemente iría a verlo en la puesta en escena.

“Seguro me va venir a ver, la gente que me quiere me va venir a ver”, dijo el actor, sin confirmar directamente la relación.

En otro momento, Miyashiro negó tener una relación con Gia Rosalino, pero luego aclaró que deseaba mantener su vínculo en privado.

“Nosotros estamos muy bien, tranquilos, felices. Lo que pase entre nosotros, se queda entre nosotros. Yo voy a mantener esto en bajo perfil. Puedo decirles que estoy contento. Evidentemente nos van a ver más seguido”, explicó.

Aldo Miyashiro ‘trolea’ a novia de Julián Zucchi

La reportera Priscila Mateo, la novia de Julián Zucchi, también estuvo presente y aprovechó para comentar que habían visto a Miyashiro y Rosalino juntos en Aruba y Cancún.

“Aldo, te hemos visto en Aruba, en el aeropuerto, te hemos visto en Cancún también, el amor está ahí, a flor de piel”, dijo Mateo.

Tras el comentario de Priscila, Miyashiro replicó de forma instantánea e incomodó a la reportera. “A ti también te hemos visto”, dijo aludiendo a las imágenes de Mateo con Julián Zucchi.

Miyashiro troleando a la reportera de mi tía Magaly, esa que sale con Julián Zucchi… frío de fríos!#Amoryfuego pic.twitter.com/9QPCFekuxX — Pajita (@MeDicenPajita) May 15, 2024





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Anitta es criticada por polémico video