Aldo Miyashiro priorizó a Érika Villalobos: “No iba a enamorarme hasta que rehaga su vida”

Rompió su silencio. El conductor peruano Aldo Miyashiro compartió detalles sobre su vida personal y la relación con su exesposa, la actriz Érika Villalobos. Miyashiro abordó temas sensibles como su divorcio, el famoso ‘ampay’ que protagonizó en 2022 y su postura frente a las nuevas etapas en la vida de su expareja.

El también escritor aseguró que nunca contempló retomar la relación con Villalobos tras los incidentes que marcaron su separación.

“Creo que las cosas siempre pasan por algo. Todo lo que sucedió fue un capítulo doloroso y grave, tanto en mi vida como en la de Érika. Ahora ella se ha dado la oportunidad de tener una gran relación”, expresó el conductor en una entrevista con Andrea Llosa para el pódcast La Capilla.

Miyashiro destacó que, pese a las dificultades del pasado, mantiene un vínculo positivo con la madre de sus hijos. “Hemos conversado mucho sobre el tema. Ella sabe que, más allá de todo lo que ha ocurrido, yo le tengo mucho cariño, y siento lo mismo de su parte. Hemos dado los pasos necesarios para tener una muy buena relación ahora”, comentó.

Sobre el ‘ampay’ difundido por Magaly TV: La firme en 2022, donde fue captado en situaciones comprometedoras con Fiorella Retiz, entonces reportera de su programa, Miyashiro confesó: “Ni siquiera vi mi ampay. Si siento culpa, vergüenza o dolor, es por mi familia”.

El actor aceptó que él fue quien falló y se propuso enfocar sus esfuerzos en garantizar el bienestar emocional de sus hijos y mantener la estabilidad de su familia.

Al reflexionar sobre su divorcio, el presentador recalcó que nunca quiso iniciar una nueva relación hasta que Érika Villalobos también encontrara estabilidad emocional con otra persona. “Decidí no estar con nadie hasta que ella estuviera con alguien. Aunque apareciera la mujer de mi vida, no iba a dar ese paso porque no quería darle una carga emocional adicional a Érika”, explicó Miyashiro.

Finalmente, el conductor manifestó su alegría por la actual relación de Villalobos con el empresario Erik Zapata.

“Cuando ella se enamoró, me alegró mucho porque la vi feliz, y eso también me hizo feliz. Saber que tiene la oportunidad de encaminar su vida con alguien es algo que valoro”, concluyó.

