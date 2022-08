Fiorella Retiz protagonizó una entrevista para el programa “Enchelados” de Minuto TV, donde se refirió al ‘ampay’ que protagonizó junto al conductor Aldo Miyashiro.

En conversación con el periodista Diego Vásquez, la exreportera contó que su menor hijo la vio en la televisión, en medio de la polémica que se generó por sus imágenes junto al presentador de “La banda del Chino”.

Retiz señaló que su hijo la confundió con su imitadora del programa “El wasap de JB”. “Sí, sí ha visto. Él se da cuenta. ‘Mami estas ahí' jajaja. Cuando pasó el ‘El wasap de JB’ me confundió jajaja”, contó.

Fiorella Retiz reveló que le ofrecieron trabajo en programa de Magaly Medina

La comunicadora contó que hace dos años le ofrecieron una oportunidad para ser una de las reporteras del programa “Magaly TV: La Firme”, pero ella no aceptó

“Me llamaron para pasar mi CV y le dije que no es el tipo de periodismo que me interesa. Fue hace 2 años”, explicó.

“No es el tipo de periodismo que a mí me gusta. No me gusta que me cuentes tu vida, no me interesa lo que has hecho sentimentalmente, pero sí me interesa que si tu historia va a inspirar, eso sí me gusta”, agregó.

¿Qué dijo de Aldo Miyashiro?

Aunque no brindó detalles de la supuesta relación que tuvo con Aldo Miyashiro, la exreportera expresó su desacuerdo por las empresas que dicen apoyar a las mujeres, pero que al final las tachan cuando necesitan de su respaldo.

“En las empresas te dicen, se apoya a la mujer y cuando pasa algo le dicen chau a la mujer y al hombre le dicen pase”, sentenció.

“No hay que escuchar solo lo superficial. Hay que aprender a escuchar a la otra persona y comprender. Felizmente tengo buenos amigos y buenas personas con las que he trabajado”, concluyó.