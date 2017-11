Aldo Miyashiro: “'Austin' es lo mejor en mi carrera”

El actor y director Aldo Miyashiro estrenó su segunda película, Sangra. Grita. Late, en el Festival de Cine de 'Austin', en Estados Unidos.

“Fue algo inesperado, pero es un estreno mundial. 'Austin' es un festival donde han ido Oliver Stone, los hermanos Joel y Ethan Coen. Ahora está Gary Oldman y Bryan Cranston. Nosotros estamos contentos porque es la única película sudamericana en el festival. Para mí, es el hito más importante en mi carrera, es impresionante”, expresó el ‘chino’ a Perú21.

De otro lado, Aldo contó su experiencia en la cinta Django: Sangre de mi sangre, que se estrenará el 25 de enero de 2018: “Fue una suerte que me llamaran para ser el villano. Ha sido difícil, pero he trabajado mucho para este papel. Yo he caminado con gente exitosa y con los que tuvieron errores, así que plasmé esa habla más pesada para mi personaje”.