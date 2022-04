Todo se derrumbó. Aldo Miyashiro anunció el fin de su matrimonio de 17 años con la madre de sus hijas, Érika Villalobos, luego de que sea ampayado por las cámaras de Magaly TV La Firme besándose con su exreportera Fiorella Retiz.

La infidelidad cometida por Miyashiro y que fue puesta en evidencia en el programa de Magaly Medina terminó así con la relación entre ambos, pese a que el conductor pidió perdón públicamente a la actriz.

El conductor de “La Banda del Chino asumió la culpa y la responsabilidad del acto y descartó los rumores sobre un alejamiento con su esposa previo al ampay con Fiorella Retiz.

“Quiero decirle (a Érika) que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que alguna vez se quisieron mucho”, señaló Aldo Miyashiro.

“El responsable y culpable soy yo. Un hombre de 46 años casado, que no debió hacer eso, que no debió cruzar ese caminito, esa ruta en la que se excedió. No debió pasar y lo lamento”, continuó.

Por otro lado, Miyashiro aceptó y asumió lo que se pudo ver en las imágenes del ampay de Magaly Medina, sin embargo, no admitió las especulaciones entorno a la relación que supuestamente tendría con Fiorela Retiz, como se rumoraba tras la publicación de las imágenes.

“Yo puedo asumir las imágenes, pero lo que se especula era que había una complicidad y lo cierto es que tanto Fiorella Retiz como Fiorella Méndez trabajaban en las redes de los equipos de Once Machos y la Súper Liga y con Óscar intentamos unirnos para hacer unos partidos en el interior del país. En esas imágenes se ha especulado muchísimo entre Fiorella y Óscar”, indicó.