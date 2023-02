Desde hace varios años, nuestro país es una plaza importante para los artistas internacionales. Esto, en parte, se ha dado gracias a empresarios como Alberto Menacho que lo han apostado todo para traer a las bandas y solistas más grandes y populares del mundo.

Perú21 conversó en exclusiva con él sobre los conciertos que se vienen en las próximas semanas, qué falta para que Perú se convierta en un destino infaltable para legendarias bandas y las anécdotas más memorables de toda su carrera.

¿Cuáles son los próximos conciertos organizados por Artes Perú?

El más próximo es el concierto de Laura Pergolizzi, mundialmente conocida como LP, que se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

“Es la tercera vez que traigo a LP. Es un mercado cautivo, es una artista buenísima, muy querida. Ha vendido full. Es de los artistas que tienen interés en la música, no pide cosas extravagantes. Ella va a tocar antiguas, nuevas y los hits”, anunció.

Laura Pergolizzi, más conocida como LP, agota entradas en dos días (Foto: AFP)

El siguiente será el mega evento que juntará a las emblemática bandas Def Leppard y Mötley Crüe. Se realizará este 28 de febrero en el estadio de San Marcos.

“Son dos monstruos, dos bandas ícono del rock de los 70-80-90. Hay bastante expectativa. El escenario es enorme”, resaltó

Para cerrar el primer trimestre del 2023 con broche de oro, el 14 de marzo, Blink 182 estará en el estadio de San Marcos, deleitando a todos los millenials que han esperado años para verlos.

“Con Blink 182 hay una expectativa mundial. Se habían disuelto y se han juntado de nuevo los miembros originales para hacer esta gira y ha explotado. No pensé que iba a haber tanta receptividad para Blink. Ha sido brutal, quedan muy pocas entradas”, acotó.

Alberto Menacho. (Foto: Iris Mariscal)





¿Perú es un destino interesante para las bandas?

“El mercado lo veo muy bueno. Se han juntado que las bandas quieren salir a girar porque han estado dos o tres años sin moverse. En Perú han pasado dos cosas, primero que hemos estado encerrados dos años y creo que desde hace unos cinco años se volvió realidad lo de los conciertos en Lima . Se crea el hábito de ir a conciertos, antes era novedad eso. Siempre las bandas iban a Buenos Aires, a Santiago de Chile, a Río, a Sao Paulo, y empezaron a venir al Perú, pero no era con tanta fluidez, era un territorio nuevo. Ahora, Lima está incluida en las giras por Sudamérica”, remarcó.

Explicó que los grupos no venían porque habían mil problemas. Agregó que “el tema de los impuestos hacía muy difícil traer a las bandas acá y eso también se revisó y bajó, pero todavía se puede bajar un poco más”.





¿Perú no tiene espacios adecuados para conciertos?

En los últimos tiempos, mucho se ha hablado de que nuestro país no cuenta con infraestructura adecuada para hacer mega conciertos, tal como los recintos que existen en Chile, Argentina o Colombia.

Un claro ejemplo es el Arena Perú, ubicado en Surco, y que fue clausurado por inseguro al albergar más gente de lo permitido en un concierto de Juan Luis Guerra el año pasado.

“Arena Perú es pequeño, pero es muy bueno. Lo que pasa es que le han metido mucha gente. Es un espacio que es para 12 mil personas y no le puedes meter a 20 mil porque se crea una situación insegura, pero el espacio es muy bueno. Lo que se debe hacer es regular las cosas de manera más estricta, pasa por un tema de regulación, un tema de orden.

Añadió que “cerrarlo no sería bueno para nadie porque un género de trabajo como los espectáculos en vivo le da de comer a muchas familias. Además, se estaba volviendo en un sitio muy interesante para hacer conciertos. Si se regula bien, no debería tener ningún problema. La solución no va por cerrarlo porque nos estamos metiendo un balazo al pie ”, aseguró.

De otro lado, Menacho dijo que en algún momento se barajó la posibilidad de comprar un local grande entre empresarios, pero era un proyecto muy costoso y la idea se desechó. “En Perú hay pocos lugares para hacer un concierto grande. Me llega un concierto de 15 mil personas y no tengo idea de dónde hacerlo, que era lo que hacía Arena Perú de alguna manera”, apuntó.

El Arena Perú del Jockey se había convertido en uno de los recintos más solicitados para conciertos, pero fue clausurado luego del caótico show de Juan Luis Guerra. Su reapertura es una incógnita. (Joel Alonzo)









¿Festival a la vista?

Alberto afirma que ha estudiado la posibilidad de hacer festivales como el ‘Vivo x el Rock’ en un par de años. “Hay una posibilidad de hacer un festival, pero yo no solo hago rock, hago entre 8 y 9 conciertos al año de música clásica, pero ahora con la consolidación del mercado, de hecho vamos a ver la posibilidad de hacer un festival”, indicó para ilusión de los amantes de la música. Sin embargo, detalló que no habrían artistas del género urbano porque “el reggaeton no es lo mío”.

“En lo personal, trato de traer buenos músicos, no solo porque tenga una canción de moda. Si queremos que la escena cambie y mejore , te la tienes que jugar”, dijo.





¿Cómo empezó a organizar conciertos?

La mamá de Alberto era concertista de piano y desde pequeño surgió su interés por la música.

“Por la jefa me llegó el gusto por la música. Nosotros vivimos en Londres por 20 años y cuando regresé al Perú me di cuenta que había poca oferta, sobre todo de música clásica. Es un tema muy importante. Sin cultura, es muy difícil llegar a tener la sociedad que queremos. Pienso que es muy importante para la vida cultural del país”, afirmó.

Alberto nos contó que el primer concierto que organizó fue uno de música clásica en el año 2005. Trajo a Olga Kern, una rusa que acaba de ganar un concurso en Nueva York. “Fue una sensación, hubo reventa y de ahí comenzó todo”.

“Hemos tenido más de 100 conciertos, hemos traído jazz, ballet, ópera, rock, hemos traído a los mejores artistas del mundo, no se me escapa ninguno”, dice con orgullo y una sonrisa de triunfo.

Detalla que luego de Kern le pasaron la voz para organizar un concierto de rock. “Viajé, me reuní con esa compañía y nos tiraron al lado profundo de la piscina: nos mandaron a Kiss y salió bien. No dormimos como tres meses. Pasamos de un teatro de mil personas a un estadio con 40 mil personas es todo un tema. Salió bien. Kiss es Disneylandia del rock y fue lindo ver a generaciones de gente, todos pintados”, expresó.

“Eso fue lindo y ya comenzamos a hacer un montón, más de 40, 60 conciertos y todos grandes. Hicimos Kiss, Gun s Roses, Depeche Mode, Pearl Jam, Coldplay, Bruno Mars, Bon Jovi, Maroon 5 y muchos más”, señaló.

CONCIERTO DE KISS LIMA PERÚ ARENA 1 SAN MIGUEL





Un cumpleaños inolvidable

Menacho ha traído a bandazas como Kiss, Guns n´ Roses, Coldplay, Depeche Mode, así como a artistas renombrados como Harry Styles, Fito Páez. A pesar de esto, no tiene ninguna foto con alguno de ellos en su casa. “¿Para qué? - responde - Es pose, si realmente lo tienes, no necesitas mostrarlo. Tú sabes que yo estoy con los artistas, no necesito enseñarte una foto”.

Sin embargo, sí guarda algunos artículos de músicos legendarios como la guitarra del cantante de Kiss. “También tengo las baquetas de Mike Portnoit. Tengo recuerdos más que nada, conversar con esta gente, intercambiar ideas, salir a comer es una maravilla. Es muy especial, eso es muy enriquecedor.

“Tengo amistad con Steve Hackett, de Génesis, Gene Simons de Kiss, Yo-Yo Ma, Olga Kern, Ana Torroja, LP. Somos muy patas”.

“Presentar a Yo-Yo Ma fue muy emocionante, mágico, Presentar a Hackett también”, sostiene.

Una de las anécdotas más insólitas que tiene es una con el grupo Kiss, en el 2008

“La primera vez que vino Kiss, nos fuimos a comer. Acababan de llegar, hicimos buenas migas. Fuimos a La Rosa Náutica, éramos seis, todo el Perú sabía que venía Kiss y hasta las corvinas se pararon al verlos. Llegamos a la mesa, nos sentamos y conversamos. Había una mesa con unas 10 personas y era el cumpleaños de una de las chicas que estaban ahí. Salieron los mozos con la torta a cantarle happy birthday. En eso, se paró el cantante de Kiss, abrazó a los mozos y comentó a cantar también. Fue de locos, la chica empezó a llorar”, contó entre risas.





Amargas experiencias

Sin embargo, no todo es color rosa. Alberto dice con desazón que algunas personas lo han denunciado por razones insólitas como abrir unos minutos más tarde la puerta del local donde se realizaría algún concierto.

“Les estoy trayendo a su artista, tú no sabes la chamba que es. Yo creo que la gente se imagina que es así: ‘LP, a ver vente, pues. Ya, chau. Teleticket, sal a vender entradas, chau’. Creo que piensan que es así. No saben lo que es. Es un monstruo. porque se debe conseguir fechas, sitios, permisos, vuelos, hoteles. Yo no pido nada de los fans, pero, a veces, nos dan y nos dan, como que te bajan las ganas, te critican, te denuncian”, remarcó.

“A veces, porque no abriste la puerta a las 4:30 sino a las 4:45, te denuncian. Es de terror. Encima de todo lo que has hecho porque es una locura y un riesgo económico fuerte para que estén contento, vean a su artista, pero si la puerta se abrió 10 minutos tarde entonces les causó un problema psicológico. Tengo que ir a Indecopi. Es una cosa de locos”, expresó sorprendido por la cantidad de ocasiones que ha recibido quejas de los fanáticos.

Esto no amilana a Alberto, quien desde su oficina en San Isidro ya está pensando en cuál será su próximo gran espectáculo. Por lo pronto, Lima disfrutará de tres grandes artistas que dejarán imborrables recuerdos.