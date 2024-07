Regaló momentos inolvidables para distintas generaciones. Alberto Beingolea conversó con Perú21 para recordar a su “maestra” Yola Polastri, quien partió ayer a los 74 años de edad tras sufrir un infarto al miocardio, luego del accidente cerebrovascular que padeció.

“Conozco a Yola desde el año 1977. Tal vez fui el último en llegar de su primera generación de burbujitas. Se ha ido un ser humano extraordinario, la mejor productora de televisión que he conocido. Su creatividad era inagotable y su capacidad de trabajo era increíble. A Yola le tenemos que tener una enorme gratitud, porque crecimos bajo el tutelaje moral que ella ejerció sobre la televisión infantil todos esos años”, contó el periodista deportivo y exburbujita a Perú21.

“No solo nos divertía, sino que, a través de sus programas, canciones, nos educaba y formaba en valores. Su partida debería llamar a la reflexión a los dueños de los medios para entender que tienen la enorme responsabilidad de educar y formar gente también, y que no todo debe ser espectáculo”, comentó.

“Yola nos pedía la libreta de notas”

“Entré a trabajar con Yola casi a los 6 años hasta los 20. Yola siempre fue una persona muy disciplinada, perfeccionista. Se preocupó en formar gente con calidad de ser humano; sus canciones lo dicen todo: reglas de tránsito, saludar, despedirse. A través de las canciones se ve lo que quería transmitir. Nuestros tres lugares básicos de nosotros eran casa, colegio y el canal”, contó Amalia Villanueva, burbujita de Yola Polastri.

“Yola nos pedía la libreta de notas y, si había jalado en algún curso o bajado en calificaciones, te decía que no vinieras durante un tiempo hasta mejorar. Ella no quería ser culpable de que nosotros dejemos de estudiar por ir al programa. Eso dice mucho de cómo ella valoraba el esfuerzo que hacíamos. Desde el año 94 que Yola salió de la televisión, no hubo alguien más que haga algo parecido”, refirió a Perú21.





TENGA EN CUENTA

-Yola Polastri grabó 25 discos de vinilo con canciones infantiles.

-Ganó, como mejor programa infantil, Premios Astro1986. Recibió otros galardones de una fundación infantil, varios discos de Oro y Platino, un Grammy Latino en 1996 a la mejor Artista Infantil y varias condecoraciones de honor.

-Sus familiares pidieron al público que tiene pensado ir al velatorio que acuda con vestimenta de colores en memoria a la personalidad alegre de Yola.

