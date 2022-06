El exintegrante de ‘Esto es guerra’, Nicola Porcella negó ser parte del nuevo elenco que ingresará en la exitosa teleserie ‘Al fondo hay sitio’, cuyo estreno obtuvo picos de 30 puntos de rating este último miércoles.

Pese al éxito alcanzado, Porcella, quien radica en México debido a que está buscando iniciar su carrera como actor, aseguró que nunca quiso el papel de Nicolás de las Casas, tal como se especuló.

Así lo señaló en sus historias en su cuenta de Instagram, para sus 2 millones de seguidores. Y es que él abrió su caja de preguntas y uno de sus seguidores preguntó: “¿Verdad que participarás en la segunda temporada de Al fondo hay sitio?”.

De inmediato, el exintegrante de ‘Guerreros México’ contestó: “Falso. Jamás he querido entrar a AFHS ni ser “Nicolás” como han dicho. No me interesa trabajar ahí”.

Se conoce que Nicola Porcella participará en el reality ‘Reto 4 Elementos’. “Es el mejor reality en el que he estado. Increíble producción, increíbles pistas y retos, increíbles participantes”, señaló en su cuenta de Instagram.

