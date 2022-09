Karina Calmet, la actriz que le dio vida a Isabella Maldini, recurrió a sus redes sociales para elogiar a Giovanni Ciccia por la conmovedora escena que protagonizó al lado de Franco Pennano en el capítulo 64 de “Al fondo hay sitio”.

La actriz nacional destacó el trabajo de su compañero, quien da vida a Diego Montalbán, la actual pareja de Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet).

“¡¡¡Qué tales escenas las de Giovanni Ciccia en AFHS!!! Pausas, inflexiones, quiebres, silencios… no faltó ni sobró nada además muy bien sostenido por todo el equipo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Su comentario no pasó desapercibido por los internautas, quienes aprovecharon la oportunidad para pedirle su retorno a AFHS.

“Usted hace falta en la pantalla”, “Totalmente, hasta me dio penita a pesar de los mal que me cae, un grande. Regresa cosita extrañamos tus: ‘oh my’”, “Qué pena te mataron. Aunque todo puede suceder. Les dices que no estabas muerta andabas de parranda”, “Buen día señora Karina,lo vi ,y si pues ,el sr @GiovanniCiccia es un tremendo actor. Sé que la mataron en la serie, pero usted debe regresar ,bendiciones”, son algunas respuestas que leen en el tuit de la actriz nacional.

¿Qué pasó en ‘Al fondo hay sitio’?

En la inauguración del restaurante de Diego, Cristóbal logró sorprender a todos por la buena sazón; sin embargo, todo se vino abajo cuando le pidieron que muestre su talento en la cocuna en vivo.

Es así que Diego Montalbán descubrió que su hijo nunca estudió gastronomía en Europa y lo estuvo engañando en todo este tiempo. Al conocer la verdad, el empresario mantiene una tensa conversación con su hijo en la casa de Francesca Maldini.

“¿Por qué me hiciste esto? No naciste con mi talento, naciste con el talento de la mentira. Te pagué la universidad más cara de España, te hice mi socio, puse tu nombre en el restaurante y para qué, para que me dejaras como un imbé** ante todos”, fueron las duras palabras de Diego Montalbán a su hijo.

Tras escucharlo, Cristóbal trató de justificar su grave error; sin embargo, su padre termina tirándole una bofetada.

Diego Montalván descubre que su hijo Cristóbal no sabe cocinar

Giovanni Ciccia es tendencia en Twitter

Esta escena logró que el nombre de Giovanni Ciccia se convirtiera en tendencia en Twitter, donde viene recibiendo el aplauso de los internautas.

“Giovanni Ciccia qué tremendo actor eres Dios mío, la tensión que vi en esta escena! Ufff! Me dejó temblando. Lo sentí. Toda esta escena te las has llevado. ¡Que actor tenemos! ¡Tremenda escena! #AFHS”, “Gran clase de actuación la que ha dado Giovanni Ciccia”, “El mejor capítulo de toda la temporada, que bueno que incluyeron de nuevo a Giovanni Ciccia”, son solo algunas reacciones en dicha red social.

VIDEO RECOMENDADO

¿Vuelve “Al fondo hay sitio”?: esto fue lo que pasó en su último capítulo

La exitosa serie podría regresar en 2022 para resolver los cabos sueltos que dejó su último episodio. ¿Qué sucedió en este capítulo? Aquí te lo contamos.