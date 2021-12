“Al fondo hay sitio” regresará a la pantalla chica en 2022. América TV confirmó que la serie volverá con nuevos episodios al presentar un emocionante teaser.

Tras la confirmación de esta noticia, los seguidores vienen preguntándose qué personajes de la serie regresarán o quién será el responsable de dirigir estos nuevos capítulos.

En medio de estas dudas de los fans, el programa “América Hoy” conversó con Efraín Aguilar y el artista señaló que no él no será el responsable de la producción general de la serie.

“Regresa ‘Al fondo hay sitio’, pero siempre de la mano de Gigio Aranda y Estela Redhead, yo no voy a estar en la producción general, porque tengo un encargo de la gerencia general que ellos han decidido que lo haga y me da mucha pena no estar ahora”, declaró Efraín.

Hasta el cierre de esta nota, se sabe que los actores Magdyel Ugaz, Gustavo Bueno, Erick Elera, Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman, László Kovács y David Almandoz son confirmados en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”.

La exitosa serie Al Fondo Hay Sitio vuelve a la pantalla nacional. Este 16 de diciembre presentaron el avance de la producción, causando revuelo entre sus fans, quienes no dudaron en expresar su sorpresa y alegría en las redes sociales.