“Al fondo hay sitio” cada vez más interesante con los nuevos episodios de su novena temporada. Esta vez, ‘Diego Montalbán’ (Giovanni Ciccia) y su hijo ‘Cristóbal’ (Franco Pennano) protagonizaron una de las escenas más conmovedoras de la serie de América TV.

Resulta que el empresario ‘Diego Montalbán’ descubrió que su hijo favorito nunca estudió gastronomía en Europa y lo estuvo engañando en todo este tiempo.

‘Cristóbal’ se puso en evidencia cuando un reconocido chef le pidió que cocine fetuccini en la inauguración del restaurante ‘Francesca’s’. El joven no pudo ocultar más su secreto y terminó decepcionando a su orgulloso padre.

Diego Montalván descubre que su hijo Cristóbal no sabe cocinar

Aunque trató de justificar su grave error, el joven ‘Cristóbal’ terminó recibiendo una bofetada de su progenitor.

“¿Por qué me hiciste esto? No naciste con mi talento, naciste con el talento de la mentira. Te pagué la universidad más cara de España, te hice mi socio, puse tu nombre en el restaurante y para qué, para que me dejaras como un imbé** ante todos”, fueron las duras palabras de ‘Diego Montalbán’.

Diego Montalván discute con Cristóbal

