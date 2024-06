Luego de la emisión del trágico capítulo de ‘Al fondo hay sitio’ donde Cristóbal Montalbán (Franco Pennano) es secuestrado por Benjamín Chirinos (Vasco Rodríguez), muchos televidentes se quedaron con la curiosidad de saber cómo se grabaron estas impactantes escenas.

Para alegría de los espectadores, América Televisión acaba de presentar todo lo que no se vio sobre el secuestro de Alessia Montalbán.

Además de cómo se grabaron las escenas del rapto, en las imágenes aprecia el impresionante despliegue policial y el esperado rescate del hijo de Diego Montalbán, que fue secuestrado y torturado por ‘Benjamín’, el acosador de July.

Las grabaciones se realizaron en Punta Hermosa bajo un despliegue de la producción de AFHS junto a la unidad de secuestros de la Policía Nacional del Perú.









Christian Thorsen quiere volver a AFHS





Después de seis años de para, el carismático Christian Thorsen volvió a actuar. Su esperado regreso se da con el papel del aviador en el musical ‘El Principito’, en el teatro Segura. Al culminar la función, el popular ‘Platanazo’ conversó con Perú21 sobre un eventual regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’ (AFHS), y sobre cómo se encuentra de salud.

Al ser consultado sobre la forma en que salió de la serie de América Televisión, el artista recordó que no se dio en los mejores términos y dijo que fue triste porque después de siete años de duro trabajo, solo lo llamaron por teléfono para avisarle que ya no estaría en el elenco y ni siquiera le dieron las gracias.

Sin embargo, dijo que sí le gustaría volver a esta producción nacional.

“(Si te llamaran de AFHS, ¿volverías?) Creo que han intentado, han mandado gente para que me hable, pero nunca me han dicho de una forma concreta. (¿Te gustaría?) Sí, yo pasé un muy buen momento ahí, lo disfruté muchísimo, la pasaba muy bien. A veces veo los capítulos anteriores porque los disfruto, creo que hemos hecho cosas muy bonitas. Siempre la pasé bien, siempre fue muy bonito estar ahí, pero uno no debe estar donde no quieren que esté”, sostuvo el actor.





