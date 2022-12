Final de infarto. A pocos días del final de temporada de ‘ Al fondo hay sitio ’, Karime Scander, que da vida a Alessia Montalbán en la serie, habló acerca de su personaje y el de Jimmy González, que lo interpreta el actor Jorge Guerra .

Alessia y Jimmy son una montaña de emociones. Desde que se conocieron en el norte del país, los jóvenes han protagonizado diversos momentos en las Nuevas Lomas.

La actriz, Karime Scander, habló de lo que podría pasar en el capítulo final de la serie este viernes 23 de diciembre e indicó que habrá una sorpresa, que será del agrado del público.

“Creo que va a sorprender lo que viene y lo que se viene va a dejar a más de uno con la boca abierta”, dijo Scander con una gran sonrisa al programa de ‘América’.

Incluso, la joven destacó su buena química con Jorge Guerra en la ficción. La recién graduada de la universidad no dudó en referirse a su forma de trabajar con el popular Jaimito.

“Trabajar con Jorge siempre es fácil, me hace la escena fácil, me hace confiar en él, me permite jugar y crear y eso es chévere”, comentó Scander.

Semanas atrás, la actriz recibió las felicitaciones de seguidores y algunos amigos del rubro artístico, luego de culminar sus estudios en la carrera de ciencias de la comunicación a pesar de sus intensos horarios.

“Feliz y emocionada, es algo que desde que comencé, dije que iba a terminarla, me demoré un poco más por chambear, pero creo que cada cosa tiene su tiempo y lo logré”, sostuvo.