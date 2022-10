“Al fondo hay sitio” cada vez más interesante con los nuevos episodios de su novena temporada. Esta vez, los fans de la serie pudieron ver el primer beso de ‘Alessia’ (Karime Scander) y ‘Jaimito’ (Jorge Guerra).

Sin embargo, este primer beso fue el resultado de un sueño de la hija de ‘Diego Montalbán’, quien tendría sentimientos por su vecino.

“Tengo algo importante qué decirte. Escúchame te lo ruego, tú eres la única que me interesa. No puedo sacarte de mi mente y de mi corazón. Lo que siento por ti, no lo he sentido nunca”, expresó ‘Jimmy’ en el sueño que tuvo ‘Alessia’.

Al despertar, ‘Alessia Montalbán’ quedó realmente sorprendida por su sueño y solo pudo decir: “¿Qué fue eso?”.

Lo que muchos estaban esperando desde el inicio de la nueva temporada de 'Al Fondo Hay Sitio', Alessia Montalbán tuvo un encuentro romántico con Jimmy Gonzales en la última emisión del programa, pero tuvo un final inesperado ¿Qué pasó realmente? (Fuente: América TV)

‘Alessia’ y ‘Jaimito’ conforman una de las parejas favoritas de la serie “Al fondo hay sitio”. Sin embargo, esta historia de amor aún no podría concretarse, pues ‘Kimberly’ se interpone en cada episodio.

