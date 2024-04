El popular actor Alejandro Villagomez, quien interpreta a ‘Gaspar’, novio de ‘Teresita’ en Al fondo hay sitio, conversó con Perú21 sobre las novedades de la pareja más querida de la televisión en la nueva temporada de la serie de América Televisión que se estrenó hoy.

“‘El año pasado, Gaspar se quedó a punto de casarse con Teresita. Joel había terminado con Patty, no se logró el matrimonio, así que viene una variedad de cosas”, dijo.

Además, reafirmó el buen momento de la pareja en la ficción: “La relación va linda. ‘Teresita’ es el amor de mi vida, uno está contento. Esperemos que llegue a buen puerto esta relación, aunque me preocupa algo, es que ‘Joel’ no se casó y ahorita empiezo a ver la historia de la familia y muchos no lograron casarse, no vaya a ser que a mí me pase lo mismo. Voy a tener que agarrar a ‘Teresita’, llevármela a Cañete y cumplir mi objetivo”.





DESCARTA INFIDELIDAD

Ante la pregunta de si se viene alguna infidelidad en su relación con Teresita, el carismático Alejandro respondió: “Nooo, qué me estás diciendo, Gaspar es un hombre hecho y derecho. Lo que espero es que se logre, pero no sé que cosa van a escribir, porque pasa cada cosa en los matrimonios.





¿BEBÉ EN CAMINO?

Alejandro también fue consultado sobre si tendrá un hijo con la engreída de Don Gil.

“Uy, no me digas, para cerrar la familia, se viene el chocolatito, su Sublime”, mencionó entre risas.









“LOS NIÑOS NO PODÍAN CREER QUE ERA ‘GASPAR’”

Muchos me preguntaron cómo me sentí cuando llegué por primera vez y realmente me sentí muy cómodo con la familia y creo que ese es el punto importante del éxito.

El impacto (de la serie en su vida) fue fuerte, desde que me fían cosas en la calle (risas). Salía, iba al supermercado, me hablaban de la serie, en el banco, en el carro. Iba al colegio de mi hijo y los niños no podían creer que su papá era ‘Gaspar’, era una cosa de locos. Siempre es lindo poder recibir el reconocimiento que te da el tercero por tu trabajo.

En otro momento, Alejandro Villagomez contó que actualmente también actúa en la obra La tribu. Agregó que pasa un gran momento en su carrera, pues también participó en la película ‘La isla bonita’, recientemente estrenada en Netflix.









HOY se estrena ‘Al fondo hay sitio’ temporada 11: Hora, canal y dónde ver

Después de una espera llena de expectativa, hoy se estrena la tan esperada temporada 11 de la aclamada serie peruana ‘Al fondo hay sitio’. Los fanáticos de esta producción de América TV han estado ansiosos por descubrir qué sucederá con sus personajes favoritos después de varios meses de incertidumbre.

La serie, que ha cautivado a audiencias durante años con su mezcla única de comedia, drama y romance, regresa para ofrecer a sus seguidores nuevas emociones y giros inesperados en la trama. Con un elenco de talentosos actores encabezado por Magdyel Ugaz, quien interpreta a Teresita, y otros destacados artistas como Mónica Sánchez, Erick Elera y Laczlo Kovacs, la temporada 11 promete ser una montaña rusa de emociones.

Los seguidores de ‘Al fondo hay sitio’ han estado especulando sobre el destino de sus personajes favoritos y las posibles sorpresas que les deparará esta nueva etapa. Con la reputación de la serie de mantener a su audiencia al borde de sus asientos con sus intrigas y romances, la temporada 11 seguramente no decepcionará.

Desde conflictos familiares hasta intrigas amorosas, ‘Al fondo hay sitio’ ha sido un éxito indiscutible que ha marcado un hito en la televisión peruana. Con su estreno hoy, los fanáticos están listos para sumergirse nuevamente en el mundo de los Gonzales y los Maldini, disfrutando de cada momento de esta historia que ha conquistado corazones en todo el país.

¿A qué hora se estrena ‘Al fondo hay sitio’ temporada 11?

‘Al fondo hay sitio 2024′ vuelve a su horario de siempre, por lo que su capítulo 1 se emitirá desde las 8.40 p. m. en todo el territorio peruano.

¿Dónde ver ‘Al Fondo Hay Sitio 11′ en el Perú?

Para no perderse ni un solo detalle del esperado estreno de la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio 11′ en América TV, se proporcionan a continuación los canales de transmisión y los servicios de televisión donde estará disponible:

DirecTV: canal 194 (SD/HD) y canal 1194 (HD)



Movistar TV: canal 104 (SD) y canal 704 (HD)



Claro TV: canal 4 (SD) y canal 504 (HD)



Cablemas: canal 4 (SD) y canal 110 (HD)



Cable Perú: canal 4



Visión Perú: canal 4



Best Cable: canal 4



Star Globalcom: canal 13



¿Cómo terminó ‘Al fondo hay sitio’ temporada 10?

El capítulo final de la temporada 2023 de ‘Al fondo hay sitio’ dejó a los espectadores con el corazón en la boca y ansiosos por conocer el desenlace de las intensas situaciones que se vivieron en esta entrega. Una de las principales incógnitas que mantendrá en vilo a los seguidores en los primeros episodios de la nueva temporada es el destino de Alessia, tras el brutal ataque que sufrió a manos de Benjamín. Este último, motivado por celos y despecho al descubrir el romance entre Cristóbal y July, desencadenó una serie de eventos que tendrán repercusiones profundas en la trama.

Otro de los giros impactantes que dejó la temporada pasada fue el descubrimiento de ‘Tito’ como padre de una joven, abriendo la puerta a una nueva etapa en su vida y generando gran expectativa entre los fans. Avances recientes muestran a ‘Tito’ preparándose para asumir este nuevo rol, lo que promete añadir capas emocionales y situaciones conmovedoras a la historia.

La tensión sigue en aumento con la desaparición de Francesca Maldini, quien fue secuestrada por su enemiga Claudia Llanos en un momento crucial, justo cuando se disponía a realizar un viaje después de la boda de Macarena y Mike. La incertidumbre sobre el destino de Francesca agrega un elemento de suspenso que mantendrá a los seguidores al borde de sus asientos en la nueva temporada.

En cuanto a la participación de los personajes en la próxima entrega, aún hay incertidumbre sobre la continuidad de algunos, como Alessia y Claudia Llanos. Sin embargo, se confirma la presencia de Joel, aunque enfrentará duras consecuencias por dejar plantada en el altar a ‘Patty’, quien podría regresar a Las Nuevas Lomas con sed de venganza.

