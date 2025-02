Al Fondo Hay Sitio: Actores de la serie viajaron a China

Los protagonistas de la serie 'Al Fondo Hay Sitio', Karime Scander, Jorge Guerra y Erick Elera, viajaron el último lunes a China, acompañados de una delegación de 14 personas entre producción y personal técnico encabezado por la productora general: Estela Redhead y Christian Rocha productor ejecutivo, quienes durante dos semanas realizarán grabaciones en cuatro ciudades del país oriental: Shanghái, Beijing, Fuzhou Y Dongguan.

PUBLICIDAD

Es la primera producción nacional de ficción que viaja al país asiático a grabar escenas que sacudirán la trama de la serie. Uniendo lazos fraternales con China, este rodaje llevará a los personajes a explorar nuevos escenarios y elementos de la cultura asiática. Con esta ambiciosa travesía, la producción peruana busca sorprender a los fanáticos con un enfoque internacional y fresco que amplía los horizontes de la historia de Alessia Montalbán y Jimmy Gonzales tras el impresionante capítulo final de la temporada 2024.

Desde la producción de AFHS, señalaron que "este viaje es solo el comienzo de una nueva etapa para Al Fondo Hay Sitio".

Jorge Guerra emocionado por el viaje a China

Jorge Guerra, el popular Jimmy de Al Fondo Hay Sitio, está más que emocionado con la aventura que vivirá gracias a la exitosa serie con el viaje a China junto a Karime Scander y Erick Elera, por eso contó cómo tomó la noticia de viajar a China. "(Me tomó) Por total sorpresa, no esperaba nunca en mi vida ir a China”, mencionó.

PUBLICIDAD

El actor agregó que esta experiencia lo tiene entusiasmado: "Es mi primera vez en China ¿Qué sentimientos tengo? Siempre soy muy curioso de ir a un lugar nuevo y ver gente nueva, idiomas que no conozco y gente que no conozco, pues siempre que no conozco, eso te voy a aprender bastante”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO