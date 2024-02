La emblemática banda australiana de soft-rock y pop, Air Supply, está de regreso en Lima para ofrecer un espectáculo inolvidable el jueves 4 de abril en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Tras una espera de nueve años desde su última presentación en el país, Air Supply anuncia su nueva gira de conciertos titulada ‘The Lost in Love Experience’, la cual recorrerá escenarios importantes de Norteamérica y Latinoamérica en el 2024. Este único show en Perú promete ser una oportunidad única para que los fanáticos peruanos celebren los 50 años de trayectoria musical de la banda y disfruten en vivo de sus grandes éxitos.

Entre los temas que se esperan escuchar en el concierto se encuentran clásicos como “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All”, “Lost In Love”, “Goodbye”, “Without You”, y muchos más, que han marcado la historia de la música pop y han conquistado corazones alrededor del mundo.





Sobre Air Supply

Air Supply, formada por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en 1975, ha dejado un legado imborrable en la industria musical. Con álbumes como “Lost in Love”, “The One That You Love”, “Now & Forever” y “The Greatest Hits”, la banda ha vendido más de 20 millones de copias. Su tema “Lost in Love” fue nombrado Canción del Año en 1980, y varios de sus sencillos han alcanzado los primeros puestos en los rankings de Billboard.

Con más de 40 sencillos exitosos en todo el mundo y 11 en el Hot 100 de Billboard, así como 20 en el Billboard Adult Contemporary, Air Supply continúa cautivando a audiencias de todas las edades con su música atemporal y su inconfundible estilo.

DATO

Las entradas para el concierto de Air Supply en Lima están disponibles desde el lunes 19 de febrero en la plataforma web y puntos de venta físicos de Teleticket, con un costo desde S/179, incluyendo la comisión de ticketera e impuestos de ley (Capacidad limitada).

Air Supply regres al Perú luego de 9 años (Difusión)

