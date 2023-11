Aída Martínez se encuentra en el ojo de la tormenta y es que la modelo ha generado suspicacias tras participar en carrera de motos pese a hace poco había perdido parcialmente la visión por causas aún desconocidas.

Lejos de aclarar el tema, la modelo e influencer se mostró desafiante con los medios de prensa al ser consultada sobre su estado de salud.

Luego de ganar en el Campeonato Nacional de Motovelocidad, Aída fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y aclaró que aún no ha recuperar la visión completamente y que continúa con sus tratamientos.

“(¿Cómo del estado en el que estabas pasas a competir en un deporte extremo?) Para demostrar que sí se puede, he guardado reposo como ha dicho mi médico, he hecho todo lo que me ha dicho. Tengo todas las pruebas (...) No tengo que darle explicaciones a nadie de mi enfermedad, para mí no es bonito decir estoy enferma”, sostuvo la influencer evidentemente incómoda.

En otro momento, Aída Martínez aseguró que tiene pruebas como análisis médicos, tomografías y radiografías que comprueban que padece una enfermedad autoinmune, por lo que necesita generar recursos para costear su tratamiento.

“Se ve la mancha, el hematoma, es como... no me acuerdo como se le dice. Yo ahora no veo al 100% me falta dos años de tratamiento”, agregó.





