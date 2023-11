Aída Martínez sigue en el ojo de la tormenta tras ser duramente cuestionada sobre la veracidad de la enfermedad que padece y que casi le hace perder la vista. La exchica reality no dudó en salir al frente y revelar que no presentará pruebas, pese a que muchos empezaron a poner en duda su estado de salud.

Como se recuerda, todo empezó cuando la arequipeña participó de una competencia de motos, pese a que hace unas semanas su esposo dijo que ella estaba a punto de perder la vista por una extraña enfermedad. Incluso, anunció que iban a rifar su moto para solventar su tratamiento.

Ante ello, la exmodelo fue consultada sobre si existe la posibilidad de mostrar pruebas que confirmen su enfermedad. “Veo incensario mostrar pruebas, yo no le pedí nada regalado a nadie; esta es una enfermedad como cualquier otra que la gente puede tener, a la gente nadie le pide pruebas”, empezó diciendo.

“Pero por tratarse de mí solo porque una mujer desinformada salió a hablar, tengo que revelar algo que me molesta, tengo todo y lo haré esta semana por el medio necesario. Si la prensa no lo saca lo haré yo por mis redes”, dijo para El Popular.

Por otro lado, la influencer aseguró que podría recaer en su enfermedad si no toma las precauciones necesarias. “Sí podría, si tengo fuertes cuadros de estrés o alguna caída fuerte. El doctor me dice que esté tranquila y que me cuide, que las mujeres en general no responden a estos tratamientos, que mi caso es diferente, yo creo que por mi voluntad y mi fe”, mencionó.

No hay mal que por bien no venga

Si bien la exchica relity recibió comentarios negativos tras revelar su enfermedad, también le han llegado mensaje solidarios por parte de amistades y seguidores, quienes la respaldaron en ese complicado momento.

