Aída Martínez recientemente compartió detalles sobre su estado de salud y el problema que la ha llevado a perder parcialmente la vista. Durante una transmisión en vivo por Instagram, Aída Martínez reveló que su situación de salud se relaciona con el estrés y detalló la enfermedad que la afecta.

La modelo confesó que ha estado enfrentando una serie de problemas de salud desde el año pasado, los cuales están relacionados con la sobrecarga laboral y el estrés.

“Mi cuerpo me estaba dando anuncios y un día me desperté y ya no veía bien, veía como desenfocado. Yo pensaba que todo se iba a pasar, hasta que mi panorama se me comenzó a nublar. Pero vino gradualmente hasta que mi cerebro no pudo más” , reveló.

La modelo compartió que esta situación fue impactante y desafiante para ella. Se sometió a una intervención de emergencia para detener el avance de la enfermedad que afectaba su visión. Según los médicos, Aída Martínez había perdido un 93% de su vista antes de la intervención

“Después de la intervención ya se ha recuperado hasta el 12%. Yo tengo fe absoluta que me voy a recuperar. Los doctores estiman hasta 30% de la vista recuperada. Tenemos que dar con el mal, hasta ahora no sabemos. Queremos parar este virus o bacteria, no sabemos qué es. Nos dicen que puede ser alguna enfermedad autoinmune” , comentó.

Aída Martínez comentó que está trabajando para mantener una actitud positiva a pesar de su problema de salud.

“La verdad que trato de tomarlo positivo. Estoy poniendo todo de mi parte para estar de buen ánimo. Yo no quiero escuchar problemas ajenos o muertes. Mi cuerpo ahorita me está atacando, cualquier estrés es perjudicial. El doctor me ha dicho que me relaje” , finalizó.