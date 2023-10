Aída Martínez, quien hace poco reveló que está padeciendo una enfermedad desconocida que le ha hecho perder parcialmente la visión, utilizó sus redes sociales para mostrar las nuevas secuelas que está experimentando en su cuerpo.

“Parte de este proceso, me dijeron que podía atacar mi piel, pero no pensé que sería tan pronto. Así tengo casi todo el cuerpo. Duele y arde” , escribió en una historia publicada en su Instagram.

Tras ello, algunas personas le sugirieron que las erupciones en su piel podrían estar relacionadas con el estrés. Sin embargo, Aída Martínez aclaró que no se trata de esa causa.

“Muchas personas escribiendo cosas relacionadas al estrés o acné, no tengo ninguno de ambos, lo mío viene por otra parte y la verdad me cansa contarlo, igual estaré bien, gracias. No me hablen de estrés que sé lo que es y me costó superarlo” , agregó finalmente.





