Aída Martínez respondió a las críticas que ha enfrentado luego de anunciar una rifa en la que el premio es su motocicleta. La modelo aseguró que todo lo recaudado irá a un fondo destinado a su salud, pues ha perdido parcialmente la vista.

Según reportó ATV Noticias, Aída señaló que no cuenta con cuentas millonarias en el banco y que su estilo de vida no ha sido ostentoso.

“Nosotros tenemos nuestro dinero invertido en activos, yo no tengo cuentas millonarias en el banco. (…) Nunca he sido una mujer ostentosa, no me han visto usando lentes Gucci, carteras Chanel, bolsos Prada o con un Mercedes Benz cuadrado en mi puerta, no” , dijo.

Aída Martínez también reveló que el valor real de su motocicleta es de 15 mil soles y que la rifa es una forma de vender uno de sus activos para afrontar los gastos médicos necesarios para su tratamiento.

“Es un poco patético tener que contarles lo que hacemos o no con el dinero. No les estamos pidiendo que nos regalen dinero. Estamos intercambiando cosas. Vendo un Subaru, me dan dinero; rifo una moto, igual” , expresó finalmente.





