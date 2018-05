Aída Martínez a sus detractores tras desnudo: "Flaca, junta tu plata y opérate" [VIDEO]

Irreverente, acostumbrada a burlar la censura, contestataria. Así es Aída Martínez , quien hoy volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram con un desnudo. Aunque muchos elogiaron su escultural figura y el piercing que se realizó en el ombligo, diversas usuarias le hicieron llegar sus críticas.



La arequipeña no se quedó callada y respondió sin filtro. "Me apena mucho el pensamiento tercermundista de este país. Siempre están poniendo adjetivos si uno se calatea o no. Las personas son libres, tienen derecho a hacer lo que se les dé la gana con su cuerpo", señaló en un primer clip.



A continuación, la conductora de motos cuestionó: "¿Por qué en otro país y acá no? Millones de mujeres en el Perú inconformes con el autoestima hasta el piso. Flaca, junta tu plata y opérate. Muestra las tetas en la calle, yo te aplaudo, pero no me jod**, no hago nada malo".



En otra historia de esta plataforma social, criticó la "doble moral" de muchas mujeres. "Cuando ven a las Kardashian o la misma Rihanna que sale en tetas a la calle... ¿ellas sí pueden y yo no? Car**o, no jodan pues".



En la última de sus 'historias', Aída confesó que en algún momento pesó más de 75 kilos y 'era la gordita del salón'. Sin embargo, con esfuerzo y disciplina logró llegar a su peso ideal. "Soy lo que soy porque me lo propuse", aseguró. "Así que si te jode, no me sigas", dijo y sacó el dedo medio.