Aida Martínez denuncia amenazas de conocida casa de apuestas por negarse a hacerles publicidad

Aida Martínez usó sus redes sociales para denunciar que viene siendo víctima de amenazas de una conocida casa de apuestas, la cual también es promocionada por otros influencers como Samahara Lobatón, Bryan Torres, Ale Venturo, Rodrigo Cuba y Jesús Barco.

La modelo contó en un video que empezó a ser intimidada por la compañía desde que se negó a seguir haciéndoles publicidad a través de sus historias de Instagram.

“Alerta. Todos los influencers tienen que saberlo, Bbrbet me está amenazando con bajarme mi cuenta porque ya no quiere trabajar con ellos. Si de pronto ya no quieres trabajar con ellos, ellos te amenazan”, contó la corredora de motos.









Según explicó, decidió no hacer más publicidad para la casa de apuestas cuando se percató que no estaba ganando las comisiones que le prometieron por los usuarios que se suscribían. A esto se suma la gran cantidad de quejas que recibió de sus seguidores por esta aplicación de apuestas.

“Si algo de pasara a esta cuenta, fue culpa de Bbrbet. Si siguen amenazándome, contaré todo en mis otras redes sociales, y al peligro que se están exponiendo las personas que trabajan con ellos. Es una estafa Bbrbet, siempre la verdad”, sostuvo la modelo.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: