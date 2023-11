Poco después de preocupar a sus fans al confirmar que había perdido parcialmente la visión por causas aún desconocidas, Aída Martínez volvió a sorprender a más de uno al anunciar que participará en el Campeonato Nacional de Motovelocidad que se realizará este sábado 4 de noviembre.

Pese a su delicado estado de salud y que aún se encuentra en recuperación, la modelo aseguró que sus médicos le dieron la autorización para participar en esta competencia.

“He salido apta para correr el campeonato el día de mañana, de acuerdo a los exámenes médicos también. Recuerden que yo nunca perdí mis facultades físicas, yo siempre he podido utilizar mi cuerpo, el tema venía de algo que era bastante grave, que es el tema de los ojos. Voy a seguir en tratamiento de todas maneras”, explicó la influencer.

Aída Martínez también se mostró feliz al dar a conocer que ya no necesita utilizar lentes de sol todo el tiempo, confirmando así que su enfermedad en los ojos no es irreversible.

“Estoy muy contenta porque eventualmente ya no voy a tener que usar los lentes de sol mañana, tarde y noche. Esto era para impedir que entren ciertos rayos de luz a mis ojos. He evolucionado bastante bien y estoy muy contenta con eso. Los doctores me han dicho que mi caso es excepcional y ha sido por las ganas que le estoy poniendo”, indicó la modelo.









