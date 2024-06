Después de la tempestad, viene la calma. Luis ‘Cuto’ Guadalupe parece haberse reconciliado con Yahaira Plasencia tras ser invitado a su podcast ‘Hablando con la Yaha’. El exfutbolista aseguró que ve a la cantante como una mujer más madura.

Como se recuerda, el tío de Jefferson Farfán señaló que desconocía la existencia del podcast de la artista, por lo que aseguró que no tenía ningún problema sentarse con ella si esta lo llamaba personalmente para invitarlo.

“Ella hizo algo que sinceramente no pensé que iba a ser tan rápido. Ella me ha llamado después de ver el programa. Yo veo mi teléfono y me dice: ‘señor Cuto, soy Yahaira Plasencia’. Qué rápido le llegó el mensaje, le dije. ‘No me llegó, yo misma lo he visto’”, dijo el exfutbolista a América Hoy.

“Me encanta cuando me encaran”, agregó.

El exdefensa contó a detalle su encuentro con la expareja su sobrino Jefferson Farfán. “Le he saludado con un beso. Al principio yo la veía un poco nerviosa, pero después hice que agarre confianza”, empezó diciendo.

“Es normal que este así cuando me ve frente a frente después de años. Ella estaba más jovencita”, refirió.





A ‘Cuto’ Guadalupe le hubiese gustado que Farfán siga con Yahaira





Por otro lado, ‘Cuto’ explicó que el mismo Jefferson Farfán era feliz cuando estaba con Yahaira Plasencia, por lo que le hubiese gustado que sigan juntos. “(¿Te hubiera gustado que sigan juntos’) Mira yo te puedo decir que cuando Jefferson Farfán estuvo con ella él estaba bien, él estaba feliz. ¿Me hubiera gustado? Claro, porque es la felicidad de mi sobrino”, declaró.





¿Por qué Cuto Guadalupe no se llevaba bien con Yahaira Plasencia?





‘Cuto’ contó que sus enfrentamientos empezaron porque Yahaira dijo de forma despectiva, en el recordado programa ‘El Gran Show’, que no lo conocía. “‘No conozco al señor’, dijo. Ella ahí me declara la guerra”, recordó.

El empresario explicó que conoció a la artista cuando su sobrino la llevó al cumpleaños de su hermana ‘Charo’, y la visita quedó registrado en una foto.

Finalmente, el exfutbolista aseguró que su concepto sobre ella ha cambiado y ahora ve a una mujer madura: “Yahaira ya no es como antes y lo reconoce”.

