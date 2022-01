¿Amor de verano? Melissa Paredes siempre aprovecha la oportunidad para demostrar lo bien que se encuentra en su nueva relación juntos al bailarín Anthony Aranda. Esta vez, la conductora de ‘Mujeres al mando’ aceptó que la astróloga Aghata Lys leyera su aura y lo que le dijo la hizo sentir incómoda.

La vidente habló sobre el romance de Melissa y Anthony, a ella la describió como una mujer “apasionada y fuerte, cuando se propone algo lo consigue de todas maneras. Ella tiene las cosas buenas de Leo, pero como todos, también tiene sus defectos”.

Aghata Lys también dijo que a la exmiss Perú no pasa por un buen momento en su vida. “Lo que yo visualizo es que ella está muy sonriente, está como que firme y empoderada, pero no la está pasando nada bien. Tiene momentos en que está muy triste, en que está llorando, veo las lágrimas de ella, porque no es que esté feliz de todo lo que esté ocurriendo en su vida. Es como que se pone a pensar, ¿estará pasándome lo que es correcto o no?”, indicó.

Además, se animó a describir la actitud de Melissa. “Le gusta que la halaguen, por eso ella está con esa persona que ahora le hace sentir esa pasión, ese fuego, y que la halaga, pero cuidado que ese fuego a veces nos puede quemar”. Ante ello, Melissa hizo el intento por ocultar su incomodidad; sin embargo, su sonrisa congelada la ponía en evidencia.

La astróloga también hizo referencia sobre una posible ruptura entre Anthony y Melissa. “Lo que siento en ti es que en el amor van a haber cambios, que ese amor que tú tienes ahora no se va a quedar contigo y disfrútalo mientras que te dure porque tú eres una persona muy mental. Ahora la estás pasando bien, cuando el amor es prohibido es más rico, pero ahora ya está a la luz, y eso tiene 3 o 6 meses más o menos de luna de miel, luego tú la vas a pensar muy bien”, resaltó.

