Adrián Zela y su pareja, Vanessa Cayo, protagonizaron una nueva pelea en la vía pública, que fue registrado en vídeo y publicado en el programa de Magaly Medina, en donde se puede ver al futbolista siendo agredido por su pareja.

El hecho se dio en la calles de Santiago de Surco, tras salir de una fiesta realizada en un departamento, en horas de la mañana. En el vídeo se puede ver a Vanessa Cayo propinándole golpes al defensa del club Binacional, mientras respondía una llamada.

“Te pido por favor, no me toques, no me involucres en nada”, se le escucha decir al jugador al ser abordado por su pareja.

Según el administrador del edificio en donde se llevó a cabo la pelea, en aquel departamento “hacen mucho ruido” y existen peleas constantes entre ambos.

En el programa Magaly Tv, La firme, se ha catalogado ya la relación como tóxica, recordando un episodio similar en el año 2020, en el cual también se pudo captar en vídeo otra pelea en el mismo distrito.

En esa ocasión fue Vanessa Cayo quien recibió la agresión por parte de Zela, cuando buscaba retenerlo para que no se involucre en una pelea con otras personas.

