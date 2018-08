El actor y comediante mexicano Adrián Uribe está nuevamente en terapia intensiva internado en un hospital por una fisura en el intestino, según informó Aurora Valle, conductora del programa “Intrusos” de Televisa.

Adrián Uribe estaba alistándose para vacacionar en Acapulco, pero fuertes dolores lo aquejaron y por ello decidió ir primero al médico en la Ciudad de México. Según Aurora Valle, el comediante habría sentido los mismos malestares que sintió durante la crisis anterior y fue directo al quirófano.

El actor se sometió a una cirugía de carácter de emergencia, la cual tuvo una duración aproximada de cuatro horas y media; actualmente Adrián Uribe se encuentra en observación médica.

Como se recuerda, la primera vez que Adrián Uribe tuvo un problema grave de salud estuvo al borde de la muerte y narró que tuvo un encuentro con Dios, quien le dijo que no perdiera la fe. “Me dijo que nunca deje de creer en él, que me iba a sacar adelante y así lo hizo”, aseveró.

El actor en sus próximos proyectos tiene programado una comedia en Estados Unidos con Consuelo Duval, luego de 10 años donde no han coincidido en ningún proyecto.

Asimismo, en septiembre el actor Adrián Uribe empezará a rodar la tercera temporada de la serie de televisión “Nosotros los guapos” y cuenta también con proyectos de cine.