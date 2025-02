Adrián Bello: "No le tengo temor a hablar de amor, es mejor ser cursi que ser antipático"

Adrián Bello pasa por un gran momento personal y profesional. Acaba de anunciar su compromiso con el actor Bruno Ascenso, hace unos días lanzó su canción “Punto de comparación” y estará celebrando el mes del amor y la amistad con dos presentaciones del concierto Febrero de Boleros en el auditorio del MALI, este 11 y 19 de febrero, cuyas entradas están a la venta en Joinnus.

¿Cómo surgió la idea de Febrero de Boleros?

En mi repertorio tengo ya algunos boleros, es un género con el que siempre he conectado. A mí siempre me ha gustado todo lo romántico y lo que suena como antiguo, tengo un viejito interno, creo. En Bailemos en la sala, mi disco anterior, tengo tres boleros y estoy justo en una especie de gestación musical de un posible EP o pequeño disco de boleros. Y se nos ocurrió celebrar este mes del amor cantando boleros y música romántica. Tendré dos invitados por fecha.

¿En que bolerista has encontrado inspiración?

Me encanta Manzanero, también los boleros de José Feliciano, la Sonora Matancera, boleros cubanos, hay algo en ese género que me llama bastante, como la disposición a abrir un poquito el corazón, ser vulnerables y hablar de amor.

¿El nuevo disco de boleros girará en torno a la felicidad del amor, tras el compromiso con tu pareja?

Yo creo que cada disco, cada canción, es un reflejo del momento en el que me encuentro también, creo que habiendo vivido ya varias cosas a lo largo de mi vida, puedo visitar algunos momentos no tan bonitos y agarrar un poco para las canciones que escribo. Ahora estoy en un momento de bastante tranquilidad, seguridad, contención y cariño.

Hace poco lanzaste “Punto de comparación”, una canción con Juan Pablo Vega.

Esta es una canción que salió en el disco Multicolor. Hay una sensación como muy nostálgica y en esta nueva versión del álbum Multicolor deluxe entró a colaborar Juan Pablo Vega, que es un artista colombiano increíble que admiro muchísimo, se sumó a la canción y le dio esta nueva vida. Es la única colaboración del disco y me pone muy contento que esté. Quisiera que el nuevo EP que estamos construyendo tenga bastantes voces.

¿Te consideras excesivamente romántico?

No necesariamente. De hecho, en mi vida cotidiana soy todo lo contrario y justo por eso me da risa, porque creo que en mis canciones me permito ser mucho más romántico y hablar mucho más de amor de lo que hablo en mi vida normal. Es como la salida a mi sensibilidad. Hoy no le tengo temor a hablar de amor, es mejor ser cursi que ser antipático, hay tantas cosas peores que ser cursi que está bien abrazar tu cursilería. Soy una persona que está en sintonía con sus sentimientos, soy bastante sensible.

¿Cómo te animaste a compartir públicamente el compromiso con tu pareja?

Creo que por los años de estar haciendo esto y de compartir mis experiencias y encontrar un espacio seguro para hacerlo con gente que conecta conmigo y que comparte el querer vivir la autenticidad, la libertad, la vida de una manera positiva. En un inicio yo tenía ciertos reparos de compartir ciertas cosas, pero creo que ha llegado un punto en el que me siento bastante tranquilo y seguro.

Es importante compartirlo porque ayuda a visibilizar a otras parejas.

Sí, sobre todo en estos tiempos caóticos en los que hay esta voz contra el amor. Es importante seguir hablando de amor y seguir normalizando que dos personas adultas se quieran y puedan construir una vida juntos sean quienes sean.

Se ha normalizado el discurso de odio y homofóbico en redes.

Hay una voz en contra de lo nuevo. Con Internet, estamos viendo esa apertura a que todo vale y a que ya no existe la verdad, todo está tan loco y tergiversado que es peligroso sobre todo para las minorías.

¿Cuándo será la boda?

Ni yo lo sé, la verdad. Probablemente, no este año porque tenemos varios proyectos de trabajo y planear una boda y una fiesta requiere de tiempo y de coordinación y de que la gente que queremos como nuestra familia y nuestros amigos puedan ir, queremos darle un tiempito para que se cuaje la idea. Ya tenemos una relación bastante larga, pero queríamos darnos ese regalo, ese momento de comprometernos formalmente. Si bien no es algo que nos apremia, claramente debería ser algo a lo que deberíamos poder acceder (en Perú) como cualquier persona adulta. Queremos, probablemente el próximo año, tener un momento con nuestra familia, amigos y gente que ha formado parte de nuestra relación durante 12 años. La parte legal la veremos después.

¿Piensas intentar inscribir tu matrimonio aquí?

No hemos pensado en eso. Lamentablemente, aquí es un tema complejo enfrentarte a una realidad que está un poco en la prehistoria. Ahorita no lo necesitamos para seguir construyendo, pero claro que es algo que desde hace mucho tiempo atrás debería de poder hacerse.

¿Te consideras una especie de abanderado de la lucha por la igualdad de derechos?

Quisiera pensar que sí. Desde que empecé a cantar me preguntaban a qué chica le dedicaba mis canciones y me generaba mucho conflicto esa pregunta, pensé que se me iban a cerrar las puertas, pero la verdad es que me siento muy contento de poder vivir mi vida transparentemente, siendo quien soy. Si ser yo y vivir mi relación y mi vida de manera natural es activismo, no tengo problema. Requiere de valor ser uno mismo en una sociedad como la nuestra en la que te restringen tanto y todo tiene que ser cortado con el mismo patrón.

