Para alegría de los fanáticos de ‘Al fondo hay sitio’, el carismático Adolfo Chuiman volvió a la serie con su personaje ‘Peter McKay’, tras varias semanas de ausencia. Además, explicó los detalles por los que tuvo que retirarse.

El popular mayordomo retorna después de que Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet), se enterara que ‘doña Antonia’ (Attiia Boschetti) es la nueva dueña de su mansión.

Su regreso sorprendió a Francesca. Peter le explicó que tomó el primer vuelo de regreso al Perú tras enterarse de los nuevos planes oscuros de Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) en las Nuevas Lomas.

“No puedo creer que ese canalla esté otra vez aquí. La rata es un animal muy resistente”, dijo. Además, le prometió a Francesca ser su aliado contra los ‘Montalbán’.





¿Por qué Adolfo Chuiman se ausentó de Al fondo hay sitio?

En una conversación con Verónica Linares, Adolfo Chuiman contó las razones detrás de su ausencia en las grabaciones de Al fondo hay sitio. Reveló que su alejamiento temporal se debió a cuestiones de salud y por recomendación de su médico, pues necesitaba un descanso debido a un agotamiento severo.

“Yo me separé porque me mandaron a Mississippi (Estados Unidos) porque ya necesitaba un descanso, tenía agotamiento físico, me lo dijo el doctor: ‘Cuídate un poco’”, remarcó.

Al ser consultado sobre su diagnóstico médico, Chuiman describió que sufrió un cuadro de estrés relacionado con las largas jornadas de grabación en los estudios de Pachacamac.

“Caminaba un poco y me cansaba rápido y qué cosa era, mi hermano es psicólogo. El viaje es dos horas de ida y dos horas de regreso, son cuatro horas de tu vida y tú vas sentadito en el bus con tu maletín; y el único que tiene actividad es el chofer, tú no haces nada”, agregó.

