Adolfo Chuiman: "No conozco a Edu Saettone" El actor cómico aseguró que no conocía al locutor radial pese a grabar un video en su defensa. Sin embargo, señaló que nadie está libre de un accidente de tránsito.

- / - "Lo único que dije es que nadie está libre de un accidente... A Edu no lo conozco, tampoco a los deudos", dijo Adolfo Chuiman. (Perú21) - / - Edu Saettone está sentenciado a 4 años de cárcel por atropellar y causar la muerte de María Elena Coronado en 2012. (Facebook/Edu Saettone) - / - Adolfio Chuiman participó junto a otros artistas en un video de apoyo a Edu Saettone. (Facebook) - / - Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Karia Condos, Joaquín de Orbegoso, Gonzalo Torres, entre otros artistas, protagonizaron el video. (Facebook) - / - Adolfo Chuiman regresó a las grabaciones de la popular teleserie 'De vuelta al barrio'. (Perú21) - / - Adolfo Chuiman - / -