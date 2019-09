Jorge Quispe, en conversación con Magaly TV La Firme, rompió su silencio y dio detalles del día en que ayudó a Joshelin Trauco a poner la denuncia por violación contra el Adolfo Bazán Gutiérrez. El conductor señaló que la mujer estaba desahuciada en la calle y pidiendo auxilio.

“Encontré a un policía con su boina roja a la altura de un condominio, un señor sin polo y una chica que se aventaba a todos los carros. Yo paso y ella se avienta encima del auto. Me pedía que por favor la ayude porque le habían violado. Se sube y se sienta mi costado. “¡Sácame de acá!”, me dijo. Yo no sabía si avanzar o no. Viene el señor Bazán y lo que dice ella es cierto. Él la saca del vehículo, la jala y se la quiere llevar”, precisa.

Según Quispe, Trauco le contó que el abogado habría “arreglado” con los policías para que lo ocurrido pase desapercibido.

“'¿Tú tienes hijas?', me preguntó. Le dije que sí. “Ayúdame, me han violado”, me respondió. Le pregunté por qué no se lo dijo a los policías. Ella me dijo textualmente que Bazán ‘arregló’ con los policías”, aseveró.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, Adolfo Bazán es captado conversando con los policías y luego habrían intercambiado números de teléfono para posteriormente darse un apretón de manos como si hubieran “pactado” algo.

“El policía dijo: ‘Deja que se vaya esa loca’", recuerda el conductor.

Finalmente, Jorge Quispe abandonó el lugar junto a Joshelin, a quien ayudó a poner la denuncia de manera formal. Luego, el taxista llevó a la joven con sus padres, quienes fueron informados de lo ocurrido.

BAZÁN LE PIDIÓ CAMBIAR SU DECLARACIÓN

Meses después, Quispe señaló que fue notificado varias veces por sus declaraciones ante la comisaría y que incluso el mismo Adolfo Bazán se puso en contacto con él.

“Me dijo que lo apoyara. Me pidió ir a declarar, pero yo le dije que yo iba a decir todo lo que había visto. ‘Di que no la he jalado ni forcejado y que los arañones los tenía porque se cayó’. También dijo que me iba mandar una declaración jurada y que la firme. ‘Hermano, hazme ese servicio que yo te voy a pagar la molestia’. Yo le dije que no necesitaba que nadie me pague la molestia”, indicó.

Asimismo, Quispe dio a conocer que fue engañado por la madre de Bazán, quien lo hizo a firmar unos documentos en beneficio del abogado. Bazán fue liberado tras permanecer cuatro meses en prisión.