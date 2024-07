El conductor Adolfo Aguilar se sinceró sobre algunos episodios de su vida profesional y personal, revelando cuál fue su mejor escudo para afrontar las críticas y rumores dentro del medio artístico.

El también director de cine aseguró que casi no tuvo problemas con los comentarios negativos, porque pudo superarlos. Sin embargo, dijo que estos sí le afectaron a su madre.

“No hay nada que me haya afectado mucho. Pasó una vez, no me afectó directamente, pero sí a mi mamá. Cuando salió ‘El último pasajero’, un productor dijo varias cosas de mí, no buenas. Mi mamá se ofendió mucho y le afectó mucho ese tema. Eso sí me afectó; yo conversé con ella y le expliqué que de mí se iba a hablar mucho”, comentó en RPP.

Además, Adolfo reveló que tenía miedo a ser expuesto como homosexual, lo que le dio una especie de “escudo” ante lo que se podía decir sobre él.

“Yo era homosexual enclosetado y siempre hubo el riesgo de que se revele en algún momento. Yo siempre tenía ese miedo. Creo que el haber sido homosexual enclosetado me hacía impermeable a cualquier comentario o crítica. Creo que fue mi gran escudo contra cualquier otro comentario, podían decir cualquier cosa de mí, pero no me importaba”, comentó.

Por último, el artista agregó que, desde que salió del clóset, ya se siente despreocupado por las cosas que puedan decir sobre él.

“Hoy, tal vez, ya no tengo esta muletilla mental de la preocupación de ocultarme. Sí me molestan otras cosas o que digan que yo le he pegado a alguien; no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer, nunca. Me molesta que usen mi nombre para decir eso”, concluyó.





