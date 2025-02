Adolfo Aguilar le pide matrimonio a su novio en emotiva propuesta sobre el escenario | VIDEO

A pocos días de la celebración de San Valentín, el conductor y productor de televisión Adolfo Aguilar protagonizó un momento inolvidable al pedirle matrimonio a su pareja, José Antonio Ortiz Fernández.

La emotiva escena ocurrió durante la última función de la obra Cantar hasta morir en la Cúpula de las Artes, donde el actor compartía escenario con Rossana Fernández Maldonado, Amy Gutiérrez, Daniela Sarfati, Danny Ûbeda y Álvaro Rod.

Tras la culminación de la presentación, los artistas agradecieron al público por su asistencia. Sin embargo, el exconductor de Yo Soy tomó el micrófono y llamó a su pareja al escenario, generando sorpresa y emoción entre los asistentes. “Siempre supe que era él”, expresó Aguilar conmovido antes de proyectar en pantalla una serie de fotografías que resumían su historia de amor.

En un gesto romántico, el presentador se arrodilló y le pidió matrimonio a Ortiz Fernández, quien aceptó de inmediato. La pareja selló el momento con un beso, mientras el público los ovacionaba. “Todos han sido cómplices de esto, muchísimas gracias”, agregó Aguilar con gratitud al ver la reacción del público y de sus compañeros de elenco.

Adolfo Aguilar le pidió matrimonio a su novio José anoche, en una de las funciones del show #CantarHastaMorir 👇🏼❤️ pic.twitter.com/GmlGAdESiz — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 1, 2025

Poco después, el conductor compartió la noticia en sus redes sociales, donde publicó fotografías de la propuesta junto a un emotivo mensaje: “Cuando encuentras a la persona indicada, no hay mucho que pensar. Eres el correcto hoy y siempre. Te amo y nunca dejaré de hacerlo. Gracias a todos mis cómplices en esta linda aventura y a toda la producción”.

A sus 52 años, Adolfo Aguilar está listo para dar el gran paso en su vida sentimental. En el pasado, la exfigura de Latina reveló que en su juventud estuvo cerca de casarse en dos ocasiones, entre los 28 y 33 años, pero decidió cancelar los compromisos debido a su orientación sexual. “Sabía que tenía interés por los chicos, pero estaba enamorado. Cuando yo tenía novias y me iba a casar, detuve el proceso y le dije que no podía seguir porque no iba a ser completamente real”, confesó en su momento.

