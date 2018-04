Adolfo Aguilar: "El cine es complicado como todo el arte"

¿Cómo nació la idea de realizar la película 'No me digas solterona'? ¿Cómo va la taquilla?



El cine es complicado como todo el arte. Nosotros, más que productores, somos directores; entonces, esta película es netamente de Ani Alva, es su experiencia propia y lo que ella quería hacer. No estamos preocupados por la taquilla, obviamente es importante para mantener este negocio que hacemos, pero también queríamos que se vea reflejado lo que quería mostrar la directora en el cine.

¿Es verdad que el programa de canto 'Yo soy' regresará por las pantallas de Latina?



Se rumora que volverá. 'Yo soy' es algo icónico. Lo mejor en este momento es que voy a regresar a trabajar con Maricarmen Marín en la cinta 'La peor de mis bodas 2'. En un mes comenzamos el rodaje y tenemos un montón de sorpresas. Hay nuevos personajes, como un joven y una señora que entrarán en la historia, pero la mayoría son de la primera película, Gabriel Soto, Emanuel Soriano, Darlene Rosas y otros más.

¿La actriz mexicana Laura Zapata estará en la película La peor de mis bodas 2?



Todavía no está confirmado, es difícil por todo el trámite que se hace, pero estamos próximos a cerrar con una persona. Laura está en el bolo, pero no es la única, puede haber sorpresas. Yo solo escojo a quien me gustaría poner en cada proyecto... La fecha tentativa para el estreno de La peor de mis bodas 2 es a fin de año... También tengo otros proyectos, como la película con Katia Palma como protagonista.