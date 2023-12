Sin poses de rockstar, Pedro siempre fue respetuoso y accesible.. Razones para la pose, las tenía, por cierto, pero él optó por ser siempre amable. Por eso Pedro era Pedrito, no por su larguirucha figura, sino por lo entrañable. El último adiós fue a las 2pm. La iglesia Vírgen de Fátima se llenó, no de curiosos, sino de verdaderos dolientes. ¿Cómo despedir a Pedro, a Pedrito? Se fue, como debe ser: entre acordes de una de las rolas rockeras más nostálgicas como Wild Horses de los Rolling Stones, interprestada por su hermano Patricio, sus amigos Domingo Giribaldi, Edward Málaga, Nina Mutal y Lucho, ‘Peluca’, Núñez. Cerraron con Me Elevé. Imposible no conmoverse. Los aplausos salieron, no de las manos, sino del corazón. Mientras se lo llevaban recordé que una vez quedé con él en hacerle fotos con su extensa colección de guitarras. Quedará para la próxima, Pedrito.