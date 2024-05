Luego de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ recordara el pasado de la periodista Ely Yutronic en Chile y el de Paco Bazán como chico reality, las cosas entre ambos conductores no han vuelto a ser iguales. Recientemente, el comentarista deportivo descartó cualquier tipo de romance con la chilena y ha reafirmado su afán por recuperar a su esposa.

El exactor mencionó que nunca vio mal que el programa de espectáculos presentara fragmentos del pasado de Yutronic. Aseveró que “todos” tienen un inicio en la televisión y descartó que entre ambos existiera una relación fuera del set.

“El pase sí fue incómodo, no conozco sus motivos. Nosotros no tenemos una relación fuera de cámaras. Yo no vi mal la nota, yo entendí que la nota mostraba otra versión de un personaje de televisión. Todos en tv tenemos un inicio, en el momento que ocurre lo vemos muy grave y le damos un valor más allá de lo que realmente es”, explicó Bazán.

Durante una conversación con la reportera del programa de Magaly Medina, el exfutbolista también se refirió a su pasado como modelo y a su debut como actor en la serie del cantautor Augusto Polo Campos.

“No soy actor, la vida ha sido conmigo muy generosa, no me puedo quejar”, comentó el exarquero de Universitario.

“Yo sentí vergüenza de mí mismo y sentí impotencia de no tener más alternativas de trabajo. Me dijeron, entra a este reality y vas a integrar la cartera de conductores, nunca pasó eso”, agregó Bazán.

Así fue su reacción al ver el pasado de Ely Yutronic:

Paco Bazán revela que sufre acoso en redes sociales.

Le llueven ‘packs’

El pasado jueves, el conductor se presentó en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para hablar sobre el acoso que viene recibiendo por parte de mujeres que llegan a mandarle fotografías subidas de tono.

“Hay cosas que han cambiado en mi vida. Mira desde que anuncié que vivía en castidad, créeme que han pasado cosas increíbles. Si antes no me miraban, de pronto empezaron a llegar ‘packs’”, comentó el también actor.

“Te lo prometo (a Magaly) al Instagram, mujeres desnudas en videos, pero yo, firme, daba ‘eliminar’”, añadió para asegurar que no se queda con el material gráfico que recibe.

