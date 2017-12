Conocido por su recordado programa 'Otro rollo', el animador mexicano Adal Ramones promociona en nuestra capital la película peruana Una comedia macabra, que se estrena el 21 de setiembre en todas las salas.

¿Qué es lo que te atrajo para formar parte de esta película?

Cuando me llamó la productora, me sentí honrado y averigüé lo que hacían. También hablé con Gabriel Soto (actor mexicano) de su experiencia con ellos y me animé. Ha sido una experiencia enriquecedora.

¿Cómo construiste a tu personaje ‘Don Damián’?

Lo conversé con el director Sandro Ventura para que hable anormal. Tiene una cicatriz y le encanta disecar cosas, es embalsamador y forma parte del grupo de frikis. Me gusta esta ambigüedad porque los que se creen normales critican a los que consideran anormales sin conocer su corazón.

¿Crees en brujería como hace la protagonista con su novio?

Sí creo en la brujería, pero yo jamás lo haría.

¿Qué aprendiste de trabajar en el cine de nuestro país?

Se hace como en México. También se batalla con el presupuesto. Aquí hay mucha variedad y debemos apoyar al cine peruano. Hay que seguir dándole oportunidad.

¿Te sientes pionero de los monólogos y stand up comedy?

No me gusta ponerme esa capa de pionero, no lo siento así. Me siento agradecido de que muchos me digan ‘yo te veía’ o ‘me inspiraste’ y cada uno encuentra su estilo... Tuve la fortuna de que Otro rollo fuera un hitazo y llegara a varios países. Ahora Televisa quiere que volvamos con un programa y hay que buscarle la fórmula. Ya se cumplió un año desde que dejé la empresa e iré a Colombia para ser juez del programa Protagonistas de televisión... En esta época global es mejor no tener exclusividad y no estar amarrado a un canal. Puedes ver otros horizontes.

¿Qué tanto cambió tu vida junto a tu esposa Karla?

Lo único es que ya vivimos juntos. No quisimos convivir antes del matrimonio y hacer las cosas bien. Yo quise ver cómo se llevaba con mis hijos. Aquí estoy con ella y mi hija Paola.